Конгресс США рассмотрит законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности

Руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня законопроект об укреплении сотрудничества США и Украины в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Автор законопроекта - конгрессмен-республиканец Брендан Бойл, он зарегистрировал его еще в прошлом году.

"Я рад, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня голосование моего законопроекта, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии", - написал Бойл в Twitter.

Glad that GOP leadership in the House has agreed to schedule a vote on my bipartisan bill to help Ukraine defend its cybersecurity against Russian attacks. (Clearly my bill will be the biggest story in Philadelphia this week.)