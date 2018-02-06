Конгресс США рассмотрит законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности

Руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня законопроект об укреплении сотрудничества США и Украины в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Автор законопроекта - конгрессмен-республиканец Брендан Бойл, он зарегистрировал его еще в прошлом году.

"Я рад, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня голосование моего законопроекта, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии", - написал Бойл в Twitter.

Glad that GOP leadership in the House has agreed to schedule a vote on my bipartisan bill to help Ukraine defend its cybersecurity against Russian attacks. (Clearly my bill will be the biggest story in Philadelphia this week.) — US Rep Brendan Boyle (@RepBrendanBoyle) February 5, 2018

Чтобы закон вступил в силу, его должны утвердить Палата представителей, Сенат и подписать президент США.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине $5 млн в рамках новой помощи в сфере кибербезопасности.