Конгресс США рассмотрит законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности

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Вторник, 6 февраля 2018, 03:20

Руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня законопроект об укреплении сотрудничества США и Украины в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Автор законопроекта - конгрессмен-республиканец Брендан Бойл, он зарегистрировал его еще в прошлом году.

"Я рад, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня голосование моего законопроекта, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии", - написал Бойл в Twitter.

Чтобы закон вступил в силу, его должны утвердить Палата представителей, Сенат и подписать президент США.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине $5 млн в рамках новой помощи в сфере кибербезопасности.

Темы: США Украина интернет
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