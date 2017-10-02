США выделят $5 млн на украинскую кибербезопасность – посольство

США предоставят Украине $5 млн в рамках новой помощи в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты предоставят более $ 5 млн в рамках новой помощи в сфере кибербезопасности, направленной на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки", - говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве сообщили, что 29 сентября в Киеве состоялся первый раунд двустороннего диалога по вопросам кибербезопасности. Его участники, признавая важность киберугроз, поделились подходами к организации структур из политики кибербезопасности и порядка действий в ответ на киберинциденты.

Стороны обсудили пути защиты критической инфраструктуры и военных систем.

Европейская правда