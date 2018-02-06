ЦПК: Судью, который стрелял в детективов НАБУ, отпустили из СИЗО

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Вторник, 6 февраля 2018, 17:57

Заводской райсуд Николаева 6 февраля отпустил под круглосуточный домашний арест одесского судью Алексея Бурана, который отстреливался от детективов Национального антикоррупционного бюро при задержании.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что Буран 22 месяца находился в СИЗО.

"Суд учел только аргументы защиты обвиняемого, отмечал, что Буран принял детективов НАБУ за грабителей, поэтому стрелял в них на поражение. Это является манипуляцией, поскольку имеется видеозапись с обысков, на которой видно, что детективы НАБУ четко представились", - сообщает юрист ЦПК Виталий Цокур, который присутствовал на суде.

"Освобождение Бурана из-под стражи дает ему моральное превосходство и возможность влиять на ход рассмотрения дела и на свидетелей, которые должны быть допрошены", - добавил юрист.

Также он отметил, что судья сможет бесконечно затягивать рассмотрение дела фактически "выдвигая свои требования" к обвинению.

Как известно, 29 марта НАБУ сообщил, что Буран открыл огонь по стражам порядка и исчез при попытке его задержания за получение взятки в 500 тысяч гривен.

Позже он попал в больницу, откуда сбежал.

31 марта Верховная Рада разрешила задержать и арестовать Бурана.

Позднее сообщалось, что судьи, которые должны рассматривать дело судьи Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, отказываются это делать.

Украинская правда
Темы: Одесса Николаев суд НАБУ
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