ГПК: Судьи отказываются судить своего коллегу, который стрелял в НАБУ

Судьи, которые должны рассматривать дело судьи Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, отказываются это делать.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил Центр противодействия коррупции.



"Николаевские судьи не хотят судить своего коллегу-взяточника Бурана, который стрелял в детективов НАБУ. Один за другим освобождаются", - сообщили активисты.



Согласно информации, в отставку уже подали судья Андрощук (на фото в центре). Судья Кузьменко, который получил это дело, также подал в отставку, но его до сих пор не отпустили.



"Жалуется, что не хочет слушать резонансные дела а-ля Бурана. Когда он уйдет, останется 4 судьи, рассматривающие уголовные дела, поэтому следующие заседания будут назначаться с интервалом раз в 2 месяца или и больше", - сообщили активисты.



29 марта 2016 НАБУ сообщило, что Буран открыл огонь по стражам порядка и исчез при попытке его задержания за получение взятки в полмиллиона гривен.



Позже он попал в больницу, откуда бежал.



31 марта Верховная Рада разрешила задержать и арестовать Бурана.



29 июля НАБУ направило в суд обвинительный акт в отношении судьи Малиновского райсуда Одессы Алексея Бурана.



Украинская правда