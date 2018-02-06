Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За 6 лет президентства Путин заработал на часы своего пресс-секретаря

Вторник, 6 февраля 2018, 21:14
За 6 лет президентства Путин заработал на часы своего пресс-секретаря
РБК

Центральная избирательная комиссия России опубликовала представленные президентом Владимиром Путиным отчеты о доходах и имуществе. Согласно данным ЦИК, он заработал 38,5 миллионов рублей за шесть лет в должности президента РФ.

Об этом говорится в опубликованном отчете на сайте ЦИК России.

Согласно предоставленной Путиным информации, источниками его доходов стали президентская зарплата, военная пенсия и вклады в банках. Благодаря им, с 2011 по 2016 год Путин заработал 38,5 миллионов рублей. 

В документе отмечается, что Путин имеет 13 счетов в банках, а общая сумма на них составляет 13,8 миллионов рублей.

Кроме того, Путин задекларировал, что ему принадлежит одна квартира в Санкт-Петербурге, площадью 77 кв. метров и гараж на 18 кв. метров в том же городе.

Также глава Кремля заявил, что имеет несколько машин. Среди них - ГАЗ 21М 1960 года выпуска, ГАЗ - 21М, 1965 г.в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 г.в., прицеп автомобильный "Скиф", 1987 г.в.

Еще Путин задекларировал, что имеет 230 акций банка "Санкт-Петербург".

В графе "Обязательства имущественного характера" содержатся квартира на 153,7 кв. метров в Москве (в бессрочном пользовании) и одно гаражное место в Петербурге на 18 кв. метров.

Как известно, российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал расследование, в котором рассказал о новой даче для Владимира Путина на участке в почти 50 га на острове Лодочный недалеко от города Выборг.

3 апреля 2017 Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал расследование, согласно ему, с Владимиром Путиным могут быть связаны оффшоры, оборот по счетам которых превышает 2 миллиарда долларов.

Как отмечают расследователи, непосредственно с оффшорами тесно связан близкий друг Владимира Путина - Сергей Ролдугин - один из известных виолончелистов РФ, народный артист России и профессор, которого называют "владельцем теневой оффшорной империи с активами на миллиарды долларов".

В другом расследовании "Путин и посредники", опубликованном на сайте OCCRP, рассказали, что Путин и его окружение накопили около 24 миллиардов долларов.

Еще ранее телеканал BBC One показал документальный фильм Ричарда Билтона "Тайные богатства Путина", в котором российский президент обвиняется в том, что использовал свою власть, чтобы накопить тайные состояния.

По оценке автора фильма, Владимир Путин - самый богатый человек в Европе и один из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в 40 миллиардов долларов.

В 2015 году Алексей Навальный заметил в пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова часы, стоимостью примерно 37 миллионов рублей.

Мария Думанская, УП
Темы: Путинденьгидекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Путин
Путин договорился с Эрдоганом о визите в Турцию, также обсудили "зерновую сделку"
Зеленский: У Путина нет сил захватить украинские порты, мы просто потопим их корабли
Путин в 10 раз увеличил штрафы за неявку в военкомат
Последние новости
23:34
В Киеве работала ПВО по БпЛА, вероятно, обломки упали на дом
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: