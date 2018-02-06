За 6 лет президентства Путин заработал на часы своего пресс-секретаря

Центральная избирательная комиссия России опубликовала представленные президентом Владимиром Путиным отчеты о доходах и имуществе. Согласно данным ЦИК, он заработал 38,5 миллионов рублей за шесть лет в должности президента РФ.

Об этом говорится в опубликованном отчете на сайте ЦИК России.

Согласно предоставленной Путиным информации, источниками его доходов стали президентская зарплата, военная пенсия и вклады в банках. Благодаря им, с 2011 по 2016 год Путин заработал 38,5 миллионов рублей.

В документе отмечается, что Путин имеет 13 счетов в банках, а общая сумма на них составляет 13,8 миллионов рублей.

Кроме того, Путин задекларировал, что ему принадлежит одна квартира в Санкт-Петербурге, площадью 77 кв. метров и гараж на 18 кв. метров в том же городе.

Также глава Кремля заявил, что имеет несколько машин. Среди них - ГАЗ 21М 1960 года выпуска, ГАЗ - 21М, 1965 г.в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 г.в., прицеп автомобильный "Скиф", 1987 г.в.

Еще Путин задекларировал, что имеет 230 акций банка "Санкт-Петербург".

В графе "Обязательства имущественного характера" содержатся квартира на 153,7 кв. метров в Москве (в бессрочном пользовании) и одно гаражное место в Петербурге на 18 кв. метров.

Как известно, российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал расследование, в котором рассказал о новой даче для Владимира Путина на участке в почти 50 га на острове Лодочный недалеко от города Выборг.

3 апреля 2017 Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал расследование, согласно ему, с Владимиром Путиным могут быть связаны оффшоры, оборот по счетам которых превышает 2 миллиарда долларов.

Как отмечают расследователи, непосредственно с оффшорами тесно связан близкий друг Владимира Путина - Сергей Ролдугин - один из известных виолончелистов РФ, народный артист России и профессор, которого называют "владельцем теневой оффшорной империи с активами на миллиарды долларов".

В другом расследовании "Путин и посредники", опубликованном на сайте OCCRP, рассказали, что Путин и его окружение накопили около 24 миллиардов долларов.

Еще ранее телеканал BBC One показал документальный фильм Ричарда Билтона "Тайные богатства Путина", в котором российский президент обвиняется в том, что использовал свою власть, чтобы накопить тайные состояния.

По оценке автора фильма, Владимир Путин - самый богатый человек в Европе и один из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в 40 миллиардов долларов.

В 2015 году Алексей Навальный заметил в пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова часы, стоимостью примерно 37 миллионов рублей.