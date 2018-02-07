"Авиалинии Антонова" участвовали в запуске Falcon Heavy

Компания "Авиалинии Антонова" участвовала в подготовке эпохального запуска компанией Илона Маска ракетоносителя Falcon Heavy.



Как сообщает посольство Украины в США, украинская компания предоставила самолет Ан-124-100 "Руслан" для перевозки составляющих ракеты.



"Украинские "Авиалинии Антонова" непосредственно участвовали в подготовке запуска, предоставив свой самолет Ан-124-100 "Руслан" для перевозки составляющих ракеты. Речь идет о части головного обтекателя ракеты с габаритами, которые способен вместить только такой мощный грузовой самолет, как украинский "Руслан", – говорится в сообщении.

"Месяц назад украинский самолет преодолел 3613 км в течение 4,5 часов, обеспечив своевременную доставку составляющей ракеты Falcon Heavy для ее своевременного запуска с космодрома на мысе Канаверал", – добавляет посольство.

Как известно, 6 февраля американская компания "SpaceX" осуществила тестовый запуск ракетоносителя Falcon Heavy с космодрома имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида (США).

Запуск был в целом успешным, хотя одна из трех ракет, которые должны были приземлиться, упала в океан. По предварительной версии, третий блок первой ступени Falcon Heavy разбился из-за нехватки горючего.

Еще одна часть Falcon Heavy с электрокаром в качестве полезной нагрузки покинула орбиту Земли и направилась к поясу астероидов.

Falcon Heavy на сегодняшний день – самая мощная ракета, которая состоит из трех блоков. Она позволит удешевить стоимость полетов и доставку грузов в космос.

Этот проект обошелся Илону Маску в разы дешевле, чем аналогичный проект, над которым работает NASA.

Маск еще и решил в качестве груза для теста отправить вишневый электромобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре от "SpaceX".