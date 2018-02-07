Порошенко нашел альтернативу декларациям активистов
Президент Петр Порошенко предлагает заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами на обязательные отчеты.
Об этом в эфире телеканала "Рада" заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
По ее словам, о таком компромиссе Порошенко договорился с представителями общественных организаций.
"Я знаю, что общественные организации и активисты согласились на расширенное представление информации, расширенную отчетность", - сказала депутат.
Она сообщила, что кроме того, президент планирует увеличить порог доходов ОО для необходимости предоставления таких отчетов, что в два-три раза уменьшит количество подотчетных лиц.
"Президент настаивает на том, чтобы члены этих общественных объединений, особенно активисты-антикоррупционеры, лично как физические лица не проходили такое е-декларирование, а будет просто расширенная отчетность общественных организаций", - рассказала Луценко.
Она добавила, что теперь осталось получить согласие на такой вариант закона от депутатов Верховной Рады.
Ірина Луценко: по поданому @Poroshenko ЗП щодо е-декларування доходів громадських активістів знайдено компроміс з активістами:— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 7, 2018
- скасовується е-декларування активістами-фізичними особами
- збільшується поріг доходів для обов'язкового звітування представниками ГО⏯️ pic.twitter.com/tMcupAhsHz
Как известно, 27 марта 2017 Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.
Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соотвествующее требование.
Евгений Кизилов, УП