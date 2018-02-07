Порошенко нашел альтернативу декларациям активистов

Президент Петр Порошенко предлагает заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами на обязательные отчеты.

Об этом в эфире телеканала "Рада" заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам, о таком компромиссе Порошенко договорился с представителями общественных организаций.

"Я знаю, что общественные организации и активисты согласились на расширенное представление информации, расширенную отчетность", - сказала депутат.

Она сообщила, что кроме того, президент планирует увеличить порог доходов ОО для необходимости предоставления таких отчетов, что в два-три раза уменьшит количество подотчетных лиц.

"Президент настаивает на том, чтобы члены этих общественных объединений, особенно активисты-антикоррупционеры, лично как физические лица не проходили такое е-декларирование, а будет просто расширенная отчетность общественных организаций", - рассказала Луценко.

Она добавила, что теперь осталось получить согласие на такой вариант закона от депутатов Верховной Рады.

Ірина Луценко: по поданому @Poroshenko ЗП щодо е-декларування доходів громадських активістів знайдено компроміс з активістами:

- скасовується е-декларування активістами-фізичними особами

- збільшується поріг доходів для обов'язкового звітування представниками ГО⏯️ pic.twitter.com/tMcupAhsHz — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 7, 2018

Как известно, 27 марта 2017 Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соотвествующее требование.

Евгений Кизилов, УП