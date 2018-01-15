Порошенко требует отменить е-декларирование для общественных активистов
Президент Петр Порошенко просит депутатов Верховной Рады отменить требование для общественных активистов подавать электронные декларации.
Об этом на заседании согласительного совет 15 января заявила представитель президента в ВР Ирина Геращенко.
"Президент настаивает и просит парламент определиться с позицией президента и поддержать ее по законопроектам №6674, №6675 по электронному декларированию, где исключается обязанность подавать е-декларации общественными активистами, физическими лицами, получающими средства, имущество в рамках реализации в Украине программ технической и другой помощи", - сказала Луценко.
Как известно, 27 марта Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.
На встрече с представителями общественных организаций Порошенко заявил, что законопроект должен был быть подписан из-за необходимости учета интересов военнослужащих.
Однако президент поддержал необходимость создания рабочей группы с участием представителей общественных организаций, АП и депутатов Рады для согласования изменений к соответствующему закону.
ЕС раскритиковал принятые Верховной радой и подписанные президентом Петром Порошенко поправки к закону об электронном декларировании, которые предусматривают подачу деклараций общественными активистами.
В начале июля Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов об отмене е-декларирования антикоррупционных общественных организаций.
В сентябре Порошенко призвал ВР как можно скорее принять внесенный им законопроект об отмене электронного декларирования для общественных активистов - антикоррупционеров.
В ноябре Международная правозащитная организация Amnesty International призвала украинскую власть прекратить преследовать и запугивать активистов и общественные организации.
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