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Порошенко требует отменить е-декларирование для общественных активистов

Понедельник, 15 января 2018, 13:08
Порошенко требует отменить е-декларирование для общественных активистов

Президент Петр Порошенко просит депутатов Верховной Рады отменить требование для общественных активистов подавать электронные декларации.

Об этом на заседании согласительного совет 15 января заявила представитель президента в ВР Ирина Геращенко.

"Президент настаивает и просит парламент определиться с позицией президента и поддержать ее по законопроектам №6674, №6675 по электронному декларированию, где исключается обязанность подавать е-декларации общественными активистами, физическими лицами, получающими средства, имущество в рамках реализации в Украине программ технической и другой помощи", - сказала Луценко.  

Как известно,  27 марта Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации. 

На встрече с представителями общественных организаций Порошенко заявил, что законопроект должен был быть подписан из-за необходимости учета интересов военнослужащих.

Однако президент поддержал необходимость создания рабочей группы с участием представителей общественных организаций, АП и депутатов Рады для согласования изменений к соответствующему закону.

ЕС раскритиковал принятые Верховной радой и подписанные президентом Петром Порошенко поправки к закону об электронном декларировании, которые предусматривают подачу деклараций общественными активистами.

В начале июля Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов об отмене е-декларирования антикоррупционных общественных организаций.   

В сентябре Порошенко призвал ВР как можно скорее принять внесенный им законопроект об отмене электронного декларирования для общественных активистов - антикоррупционеров.

В ноябре Международная правозащитная организация Amnesty International призвала украинскую власть прекратить преследовать и запугивать активистов и общественные организации.  

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Темы: ПорошенкодекларацииВерховная Радазаконодательство
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