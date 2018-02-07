Наливайченко: На Майдане были российские шевроны

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко говорит, что видел российских спецназначенцев на Майдане в 2014 году и видел, как на российские шевроны одевали украинскую спецформу.

Об этом он сказал во время допроса по делу о государственной измене экс-президента Януковича в Оболонском суде Киева 7 февраля.

Он добавил, что со стороны митингующих "ни разу оружия не видел, более того, сам был постоянно без оружия", но видел вооруженных спецназовцев.

"Неоднократно, начиная с февраля, почти каждую ночь против нас выставляли спецназ, вооруженный, хорошо одетый, с опознавательными знаками "Беркута", украинских спецподразделений.

Кроме того, я подтверждаю, что среди них находились переодетые спецназовцы из Российской Федерации. Они собирались возле Октябрьского дворца. Шевроны российские накрывали сверху украинской спецодеждой, которая выдавалась по распоряжению вашего подзащитного руководителем внутренних дел в то время Захарченко (Виталием – ред.)", - сказал Наливайченко.

Он также добавил, что имеет доказательства, что "не просто так приезжали и офицеры вооруженных сил РФ и ФСБ России в Украину и в Киев в январе и феврале 2014 года и в декабре 2013 года".

"Они приезжали вместе с оружием. Свидетели четко засвидетельствовали, что они имели соответствующие орудия с собой – российские офицеры, ФСБ – с разрешения тогдашнего руководства Украины", - сказал Наливайченко.

По его словам, он имеет и доказательства того, что представители спецслужб РФ были на Майдане.

"Один из генералов, руководителей СБУ при Януковиче возил по Киеву Суркова (Владислава – ред.) – это российский гражданин, помощник президента России", - рассказал Наливайченко.

Отвечая на вопрос адвоката Януковича, почему во время расстрелов 20 февраля, когда было много пострадавших с обеих сторон, не пострадали нардепы и чиновники, Наливайченко сказал, что присутствовал тогда на Майдане, но почему снайпер не выбрал целью его, не знает.

"20 февраля 2014 года я пришел в 8 утра в Верховную Раду. Был в комитете по иностранным делам на Садовой. Я воочию увидел из окна, что в пределах улицы Садовой находятся переодетые – с желтыми лентами такими – спецназовцы, переодетые в черное. Им раздавалось оружие.

Титушкам, так называемым, которые за деньги соглашались поддержать этих спецназовцев, им раздавались палки и т.д., завозились централизованно такие железные каски зеленые. Увидев это из окна, я сразу пошел на Майдан", - сказал Наливайченко.

Он добавил, что был с людьми, когда начались расстрелы.

"Опасность была для любого гражданина Украины – это я говорю как участник событий, который видел выстрелы и спецназовцев. Герои небесной сотни шли без оружия – я вам свидетельствую об этом, который видел.

Почему не расстреляли меня – я не знаю, спросите у снайперов, которых допрашивали ", - сказал Наливайченко.

Он также добавил, что снайперы имели портреты людей, которых надо уничтожить.

"То, что были розданы портреты на уничтожение – я называю таких граждан. Дмитрий Ярош. Подтверждаю, был такой портрет у снайперов. Относительно других – пусть озвучивает Генпрокуратура во время обвинения, я надеюсь, что этот судебный процесс будет", - подытожил Наливайченко.

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