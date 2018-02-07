Тенюх: Без немедленной мобилизации Россия захватила бы Украину к весне 2014 года

Экс-министр обороны Игорь Тенюх заявил, что если бы в 2014 году не произвел вооруженные силы в полную боевую готовность, то часть оккупированных Россией украинских территорий была бы значительно больше.

Об этом он рассказал в Оболонском райсуде Киева, который рассматривает дело Виктора Януковича о государственной измене.

По его словам, если бы вооруженные силы не были переведены в полную боевую готовность, не проведены обучения и не объявлена ​​мобилизация, то уже к 8 марта 2014 года линия оккупированных территорий в Украине была бы значительно больше.

"Первое, что я сделал, заступив на пост руководителя Минобороны, это объявил немедленное собрание всех вооруженных сил и перевод их в полную боевую готовность, а также провел учения на полигонах под названием "Весенний ливень"", - сказал Тенюх.

"Также я перегруппировал ВСУ в соответствии с тем перемещением и с теми группировками, которые Россия располагала на границах с Украиной, начиная от Чернигова и заканчивая Мелитополем и Крымом", - отметил он.

По его данным, на тот момент в боевой готовности находилось около шести тысяч украинских военных, тогда как должно быть 20 тысяч.

Тенюх добавил, что тогда дал поручение главному инспектору Минобороны, чтобы он провел расследование по снижению боеспособности ВСУ.

"Такое расследование было проведено в 15-дневный срок и его результаты и переданы под грифом "совершенно секретно" в ГПУ. Оно показало состояние ВСУ в то время", - отметил экс-министр.

Также он заявил, что выступал в Верховной Раде с заявлением о введении военного положения в стране и о полной мобилизации.

По словам Тенюха, ВСУ должны были начать военные действия согласно Конституции Украины. Однако, учитывая то, в каком состоянии была тогда армия, было принято решение о частичной мобилизации.

"Если бы мы этого не сделали, если бы не подняли за две недели все имеющиеся у нас военные силы, не перегруппировали их на пункты от Чернигова до Мелитополя, то и операция, которую задумывала Россия по блицкригу была бы успешной и линия так называемых "ОРДЛО" была бы до самого Днепра", - сказал Тенюх.

Он также рассказал, что 3 марта 2014 года имел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в котором предупредил его о том, что украинские военные будут открывать огонь по военным и гражданским, которые попытаются ворваться в воинские части.

"На что Шойгу мне ответил, что их там нет, а то все "самооборона". В следующий раз я с ним разговаривал уже после захвата штаба Военно-морских сил", - сказал экс-министр.

Тенюх отметил, что даже после этого Шойгу продолжал говорить, что военных РФ в Крыму нету.

Он добавил, что многие украинских военные на полуострове игнорировали приказы Минобороны и не открывали огонь при попытке посторонних лиц ворваться в воинские части.

По его словам, они имели право стрелять, так как любой чужак-военный, который врывается в админздания, является агрессором и должен получать соответствующий отпор.