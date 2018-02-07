В прокуратуре прокомментировали конфликт с адвокатами Януковича в суде

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Среда, 7 февраля 2018, 19:04

Адвокаты Виктора Януковича пытались сорвать судебное заседание, выкрикивая оскорбления в сторону суда и обвинения.

Об этом "Украинской правде" сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Янис Симонов, комментируя вывод адвокатов из зала суда.

"Один (адвокат – УП) – за проявления неуважения к суду после того, как его дважды предупредили", – пояснил прокурор причину вывода адвоката Грошинського.

Симонов подтвердил объявления Грошинському отвода, отметив, что его причина – конфликт интересов.

"Это лицо ранее оказывало правовую помощь другому лицу, интересы которой противоречили теперешнему подзащитному", – сказал прокурор, добавив, что Грошинський является адвокатом потерпевшего во время расстрелов на Майдане.

Симонов также пояснил, что адвокату Ольге Просянюк было предложено участвовать в заседании как свободному слушателю, а полномочий защищать Януковича она не имеет.

По словам прокурора, адвокаты предоставили обвинению письма, свидетельствующие о том, что их клиент ограничил их полномочия.

То есть теперь Просянюк и Грошинський вправе защищать Януковича только в заседаниях "по вопросу назначения бесплатного адвоката", оспаривая его.

В то же время Симонов отметил, что это назначение обжалованию не подлежит.

Кроме того, как отметил прокурор, оба адвокаты опоздали на заседание, а Просянюк вообще "появилась после обеда".

"У них наработанная схема по затягиванию процесса", – подытожил Симонов, комментируя действия адвокатов.

Ранее адвокат Ольга Просянюк рассказала, что ее вместе с коллегой вывели из зала заседания суда.

Соня Лукашова для УП
Темы: Янукович прокуратура
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