Российская хакерская группа Fancy Bear пыталась украсть данные около 90 человек, связанных с секретными проектами в оборонном секторе.

Об этом говорится в новом расследовании Associated Press, передает "Голос Америки".

По информации агентства, хакеры воспользовались общенациональной уязвимостью в сфере безопасности - плохо защищенной электронной почтой и практически полным отсутствием прямых сообщений об этом пострадавшим.

Отмечается, что Fancy Bear пыталась получить данные по меньшей мере 87 человек, которые работают над ракетами, истребителями-Stealth, военными беспилотниками, или выполняли другую секретную работу.

В поле зрения хакеров попали работники как малых компаний, так и гигантов оборонной промышленности: Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Airbus Group и General Atomics.

"Судя по всему, их целью были программы, которые связаны с одними из самых прогрессивных и передовых технологий, а также люди, которые работают в этих программах", - заявил бывший высокопоставленный советник Управления директора нацразведки США Чарльз Совелл.

"Если эти программы каким-то образом скомпрометированы, то наши конкурентные преимущества и наша оборона также скомпрометированы. Вот что действительно пугает", - подчеркнул Совелл, который сам стал мишенью хакеров.

Как известно, хакерская группа Fancy Bear, которую связывают с Россией, проводила длительную операцию для получения доступа к переписке сотрудников американского Сената.

Ранее сообщалось, что группа Fancy Bear несколько лет преследовала около 200 журналистов, издателей и блоггеров, в частности из США, Украины и России.