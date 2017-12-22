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Российские хакеры несколько лет преследовали 200 журналистов, в том числе из Украины

Пятница, 22 декабря 2017, 19:26
Российские хакеры несколько лет преследовали 200 журналистов, в том числе из Украины

Несколько лет российские хакеры преследовали около 200 журналистов, издателей и блоггеров, в частности из США, Украины и России.

Об этом сообщает агентство АР в новом расследовании.

Группа хакеров под названием Fancy Bear пыталась взломать почтовые аккаунты Gmail представителей СМИ. Эти атаки проводили с середины 2014 года и до настоящего времени.

Журналисты оказались третьей по численности группой, которую атаковали хакеры после дипломатического персонала и представителей Демократической партии США.

Согласно анализу данных от компании Secureworks, АР определило, что среди представителей медиа были около 50 журналистов из The New York Times, еще 50 были или зарубежными корреспондентами в Москве, или российскими журналистами. Остальные - известные работники СМИ в Украине, Молдове, странах Балтии или в Вашингтоне.

Отмечается, что хакеры имели более 30 целей среди представителей украинских СМИ. Среди них - журналисты издания Kyiv Post и соучредитель "Громадського телебачення" Наталья Гуменюк.

Как известно, американские эксперты в области кибербезопасности заявляют, что якобы связаная с Россией хакерская группа Fancy Bears использовала одинаковый вирус для атаки на Демократическую партию США и на украинских военных.

Мария Думанская, УП

Темы: РосcияхакерымедиаСМИ
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