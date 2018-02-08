Луценко: Не хотелось бы сажать Саакашвили в грузинскую тюрьму

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Четверг, 8 февраля 2018, 13:45

Генпрокурор Юрий Луценко не хотел бы отправлять экс-президента Грузии Саакашвили в грузинскую тюрьму.

Об этом он заявил в интервью ТСН.

На вопрос, хотел бы он, чтобы Саакашвили покинул Украину, Луценко ответил:

"Я считаю, что он должен ответить. Если будет доказано, за то, что он сделал Украине в рамках дела Саакашвили-Курченко. Я вам честно сказал, я бы очень не хотел отправлять его в грузинскую тюрьму".

По словам Луценко у Саакашвили будет несколько вариантов, если он не получит политического убежища в Украине.

"Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него. Первая - добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья. Насколько мне известно в Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединения семей (Family Union)", - сказал он.

"Второй путь - добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу - то есть Польша. А также экстрадиция по требованию Генеральной прокуратуры Грузии", - добавил Луценко.

При этом он добавил, что для него было бы тяжелым последнее решение.

"Ибо экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключения", - сказал Луценко.

Как известно, 5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждается в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Саакашвили.

Темы: Луценко Саакашвили
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