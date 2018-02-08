Данные об обострении в Крыму были в январе 2014-го – экс-командующий ВСУ

Первые сообщения об обострении ситуации в Крыму начали поступать в январе 2014 года, когда страной еще руководил Виктор Янукович.

Об этом на допросе в суде 8 февраля по делу о государственной измене Януковича сказал Владимир Замана, который в феврале 2012 – феврале 2014 годов был начальником Генерального штаба ВСУ.

"Где-то с 25 января по 5 февраля 2014 года, мной, по возвращении из Афганистана – я вернулся где-то 15 января – была предоставлена ​​справка о ситуации в Крыму. В основном справки носили такой общий характер о напряженной ситуации. Но в справке разведки военно-морских сил капитана 1 ранга Цыганова содержались уже конкретные факты о переброске в Крым военных БТРов-82, и информация была об усилении группировки черноморского флота в Крыму", - сказал Замана.

Владимир Замана Фото УП

Он уточнил, что в справке говорилось, что "увольняются служащие Черноморского флота украинцы и на их место призываются служащие с территориальной части России, была информация о замене офицеров".

А уже после 15 февраля говорилось о том, что "российские войска передвигаются по территории Крыма".

Он добавил, что поставил задачу о подготовке сил немедленного реагирования. Речь шла об аэромобильных войсках, силах спецназначения, подготовке учений, переброске сил личного состава, командного состава на территорию Крыма и Черновицкой области, что было сделано.

Замана добавил, что о присутствии российских войск в Крыму докладывал министру обороны, потому что к президенту не мог дозвониться.

Он это связал с конфликтом с обысками.

"С президентом общался на учениях в октябре 2013 года. После этого не общался ни по телефону, ни лично. Причина в том, что в октябре-ноябре в Генштабе проводились обыски в кабинетах высшего руководства Генштаба СБУ на предмет разглашения военной тайны. Некоторое напряжение было и с министром обороны, и с другими силовыми структурами", - пояснил Замана.

Он также добавил, что министр обороны Лебедев был проинформирован о ситуации в Крыму, потому что данные разведки сначала приходили ему, а потом спускались к Замане.

По словам Заманы, после проведения учений в Крыму 5 февраля, был подготовлен план об усилении обороны, часть сил и средств оставили в Крыму, остальные вернули в места постоянной дислокации.

"Что касается Крыма, в дальнейшем я докладывал на заседании Верховной Рады 23 февраля, когда меня назначили уполномоченным по вопросам Минобороны. Я там четко заявил, что активизировались сепаратистские настроения в Крыму и смежных с Украиной государствах, необходимо принять меры, и вооруженные силы готовы к развитию непредсказуемых событий", - сказал Замана.

Он добавил, что 24 февраля узнал от и.о. президента Александра Турчинова, что на должность министра обороны рассматривается другой человек. А когда узнал, что речь идет об Игоре Тенюхе, то сказал, что считает это ошибкой, потому что Тенюх не знаком с ситуацией в ВСУ.

"28 февраля был призван на заседание СНБО в ВР. Выступил Тенюх, сказал, что ВСУ не готовы для отражения агрессии, выступил премьер, в конце где-то Голомша выступал, я попросил слово. Но мои предложения остались без реализации", - сказал Замана.

Он подчеркнул, что имел жесткий разговор с Турчиновым.

"Сказал, что там наши люди, надо дать посыл, что за них будем бороться и не покинем их. И услышал, что наши западные друзья предлагают не делать резких шагов, и поэтому мы на агрессию отвечать не будем, постараемся политическими шагами урегулировать эту ситуацию", - подытожил Замана.

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