Задерживать Януковича в Донецке приказа не было - свидетель

5429 просмотров
Четверг, 8 февраля 2018, 15:25

У пограничников была информация, что Виктор Янукович 22 февраля 2014 года намерен вылететь из Донецка в Россию, однако приказа задерживать его не было.

Об этом рассказал бывший первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Павел Шишолин во время допроса 8 февраля в Оболонском районном суде Киева, который слушает дело о госизмене Януковича.

В частности, на вопрос адвокатов экс-президента, "присутствовали ли вы 22 февраля вместе с руководителем Госпогранслужбы Николаем Литвиным во время дачи им указания задержать действующего президента в Донецке", Шишолин ответил:

"Никаких указаний о задержании президента Украины, в то время действующего, никто не давал. Мы действовали в рамках действующего законодательства о пограничном контроле".

"В Донецк прибыла группа на соответствующих самолетах. Мы не знали, кто там находится. И они не сделали заявку на вылет, а нам стало известно, что этот вылет будет осуществляться на территорию Российской Федерации без соответствующих видов контроля. Поэтому наш пограничный наряд прибыл к этим летательным средствам и потребовал пройти соответствующую процедуру погранично-таможенного контроля, как это предусмотрено законом", - пояснил генерал-полковник.

По словам Шишолина, этот пограничный наряд отчитывался ему, что на борту находится президент Украины, после заявлений пограничников о необходимости прохождения контроля с охраной пересел в автомобиль и покинул пункт пропуска.

На вопрос, какие указания отдавал и.о. президента Александр Турчинов Литвину, относительно Януковича отметил Шишолин следующее

"Нам никаких указаний не доходило".

Как сообщалось, 18 января во время допроса в суде сотрудник Управления госохраны Виктор Ризниченко рассказал подробности побега экс-президента.

По его словам, в Донецке Янукович с охранниками загрузились в самолеты типа Falcon, однако не успели вылететь: представители государственной пограничной службы заявили, что вылет запрещен, потому что не оформлены соответствующие документы.

Тогда экс-президента пересадили в машину и перевезли в особняк в Донецке.

Валентина Романенко, УП
Темы: Янукович суд
powered by lun.ua
По теме
Экс-командующий ВСУ после увольнения в 2014 году ездил в Крым 8 февраля 2018, 16:05
Экс-глава Генштаба рассказал, кто требовал применить армию против Майдана 8 февраля 2018, 15:03
Данные об обострении в Крыму были в январе 2014-го – экс-командующий ВСУ 8 февраля 2018, 14:45
Все новости
Главные новости
В МИД изучают возможность введения виз для Британии
АРМА: Невідомі в масках і з рушницями погрожують в "Гулівері"
Киевсовет декомунизувал станцию метро "Петровка"
Задерживать Януковича в Донецке приказа не было - свидетель
Все новости
город

В Луцке придумали, как одновременно помочь безработным, незрячим и озеленить город

история

Квебек и квебекуа. Краткая история от бывшего одессита