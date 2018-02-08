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Полиция задержала 8 чиновников, торговавших биометрикой

Четверг, 8 февраля 2018, 17:38

Национальная полиция задержала 8 должностных лиц Государственной миграционной службы Киева и Черкащины.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

"Разоблаченные служащие… в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с выдачей биометрических паспортов", – говорится в сообщении правоохранителей.

Как отметили в полиции, чиновники ГМС предоставляли клиентам частной фирмы возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки, однако по значительно завышенной стоимости.

"Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня "стоило" заказчику 3 000 гривен, а за 1-2 рабочих дня – 11 000 гривен", – объясняют правоохранители, отмечая, что из-за таких схем служащие не только получили незаконные доходы, а и искусственно создали значительные очереди.

"Как результат – бюджет государства недополучил сотни тысяч гривен", – отметили в полиции.

Правоохранители сообщили, что провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и ​​по месту жительства должностных лиц ГМС, а также – по адресам расположения уличенных предприятий.

В результате обысков было изъято доказательную документацию, черновые записи и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, и задержано восемь человек.

Отмечается, что благодаря уличенным схемам начальник одного из столичных отделов ГМС за менее чем год приобрел автомобиль премиум-класса.

Кроме того, правоохранители добавили, что этот же чиновник и его сообщник были уличены в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов.

"В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причастности других работников ГМС к коррупционным схемам и привлечению их к уголовной ответственности", – подытожили в полиции.

Как известно, 29 ноября 2017 года ГМС заявила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС. Тогда же в конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.

После скандала вокруг НАБУ Пимахова ушла в отпуск.

Соня Лукашова для УП
Темы: полицияпаспорт
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