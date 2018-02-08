Полиция задержала 8 чиновников, торговавших биометрикой
Национальная полиция задержала 8 должностных лиц Государственной миграционной службы Киева и Черкащины.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.
"Разоблаченные служащие… в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с выдачей биометрических паспортов", – говорится в сообщении правоохранителей.
Как отметили в полиции, чиновники ГМС предоставляли клиентам частной фирмы возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки, однако по значительно завышенной стоимости.
"Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня "стоило" заказчику 3 000 гривен, а за 1-2 рабочих дня – 11 000 гривен", – объясняют правоохранители, отмечая, что из-за таких схем служащие не только получили незаконные доходы, а и искусственно создали значительные очереди.
"Как результат – бюджет государства недополучил сотни тысяч гривен", – отметили в полиции.
Правоохранители сообщили, что провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства должностных лиц ГМС, а также – по адресам расположения уличенных предприятий.
В результате обысков было изъято доказательную документацию, черновые записи и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, и задержано восемь человек.
Отмечается, что благодаря уличенным схемам начальник одного из столичных отделов ГМС за менее чем год приобрел автомобиль премиум-класса.
Кроме того, правоохранители добавили, что этот же чиновник и его сообщник были уличены в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов.
"В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причастности других работников ГМС к коррупционным схемам и привлечению их к уголовной ответственности", – подытожили в полиции.
Как известно, 29 ноября 2017 года ГМС заявила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС. Тогда же в конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.
После скандала вокруг НАБУ Пимахова ушла в отпуск.