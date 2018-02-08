1+1 жалуется на проверки Нацбанка, в НБУ ответили, что проверяют многих

"1+1 Медиа" заявили, что Национальный банк потребовал от "Приватбанка" выписки со счетов, на имена топ-менеджеров, журналистов, ведущих телеканала и сотрудников "Квартала 95".

Об этом сообщает "УНИАН".

Выписки со счетов, открытых и в главном офисе, и в кипрском филиале "Приватбанка" потребовал департамент выездных проверок банков Национального банка.

НБУ интересуют Александр Ткаченко, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Лидия Таран, Соломия Витвицкая, Маричка Падалко, Иванна Найда и другие.

Этот запрос в медиа-холдинге рассматривают как "прямое давление со стороны высшего руководства страны и попытки политического преследования накануне выборов".

В то же время в Нацбанке сообщают, что во время проверки ПАО КБ "Приватбанк" НБУ выявил ряд транзакций с признаками правонарушений.

В ведомстве рассказали, что сделали уже более 70 запросов для проверки операций с признаками нарушений по отношению к 200 юридическим лицам, а не только к компании "1+1 Медиа".

В пресс-службе напоминают, что согласно законодательству, уполномоченные Нацбанком лица имеют право получать от банка информацию, документы и их копии, письменные объяснения по вопросам деятельности банка, а также изымать копии документов, свидетельствующих о нарушении законодательства.

"По нашему мнению, появление в публичной плоскости лишь одного из запросов с акцентом исключительно на представителях медиа-сообщества, может свидетельствовать о попытках манипуляции общественным мнением с целью давления на Национальный банк и влияния на ход расследования мошеннических действий в ПАО КБ "Приватбанк" к национализации", - заявляют в НБУ.

Как известно, медиахолдинг "1+1 Медиа" принадлежит Игорю Коломойскому. Украина судится с ним за компенсацию убытков, связанных с доведением "ПриватБанка" до неплатежеспособности.