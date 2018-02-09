Мэр Одессы Труханов снова взял отпуск

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Пятница, 9 февраля 2018, 11:27

Городской голова Одессы Геннадий Труханов, который полтора месяца не появлялся на работе, снова взял отпуск.

Об этом говорится в распоряжении от 8 февраля, опубликованном на сайте Одесского горсовета.

Согласно ему, Труханов будет отдыхать с 9 по 11 февраля без сохранения зарплаты. 

Предыдущий отпуск мэра Одессы закончился 8 февраля.

По данным местных СМИ, мэр находился за пределами города с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск.

Сначала Труханов планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21-го, а потом неожиданно оформил себе командировку в Афины.

Из Греции он полетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января.

29 января, Труханов, хотя и вернулся с другой подряд загранкомандировки, на работу так и не вышел. Мэр взял отпуск за свой счет до 4 февраля.

5 февраля Труханов не явился на аппаратное совещание в мэрии. И продлил свой отпуск до 8 февраля.

Одесское издание "Думская" предполагает, что все это может быть связано с активизацией работы НАБУ по "делу Краяна".

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Темы: Одесса местная власть
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