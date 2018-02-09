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В НАПК определились, кто будет исследовать образ жизни чиновников

Пятница, 9 февраля 2018, 15:21

Национальное агентство по противодействию коррупции провело первое заседание с участием всех членов и определило функциональные обязанности каждого по направлениям работы.

Об этом в Facebook сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

"Первое заседание НАПК с участием всех 5 членов. Распределение по направлениям работы: Корчак - предотвращение политической коррупции; Скопич (Александр) - предотвращение и выявление коррупции; Серегин (Александр) - антикоррупционная политика; Патюк (Станислав) - финансовый контроль и мониторинг образа жизни; Мангул (Александр) - конфликт интересов и других ограничений ", - написала она.

 
 

Согласно Закону "О предотвращении коррупции" Нацагентство является коллегиальным органом, в состав которого входит 5 членов.

Как сообщалось, длительное время в состав НАПК входило только три члена.

Недавно Кабинет Министров назначил на должности последних двух членов Национального агентства. Поэтому далее агентство должно продолжить свою работу в полном составе.

Ранее сообщалось, что 9 июня 2017 года подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка.

Кабинет министров объявил конкурс по отбору нового члена Нацагентства вместо Рябошапки. В финал конкурса вышли 14 кандидатов. 

Украинская правда
Темы: НАПК
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