Саакашвили: Съехал из квартиры на Костёльной, непозволительная роскошь

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Пятница, 9 февраля 2018, 17:07

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили говорит, что переехал из квартиры на улице Костёльной в жилье подальше от центра Киева, поскольку не может ее больше себе позволять.

Об этом он заявил журналистам на крыльце пятизвездочного отеля Fairmont.

"Если вам интересно, как я роскошно живу, то я живу в двухкомнатной квартире на данный момент на 22-м этаже где-то за Печерском, подальше от центра, около Московской площади", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов, что он делал в гостинице.

"Я после всего своего президентства нажил деньги на то, чтобы снять двухкомнатную квартиру. С Костёльной я уже, кстати, съехал, потому что это был офис, и там мы не могли позволить себе дальше жить", - добавил политик.

Он рассказал, что в отель его пригласила группа иностранных "серьезных гостей" выпить чай.

Как известно, ранее лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили жил в квартире дома №7 по улице Костельной в центре столицы. Именно там Апелляционный суд Киева решил держать его под ночным домашним арестом.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Саакашвили жилье Киев
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