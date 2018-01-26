Саакашвили отправили под ночной домашний арест

Апелляционный суд Киева отправил под ночной домашний арест бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Такое решение суд вынес на заседании 26 января.

"Суд постановил: ходатайство прокурора ... удовлетворить частично. Применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток – с 22 часов до 7 часов следующих суток – по адресу: г. Киев, улица Костельная, дом 7 кв. 32", - сказал судья.

Суд также обязал Саакашвили по первому требованию являться к следователю и не уезжать из Киева без разрешения прокурора.

"Позор! Это не суд! Это продажные твари!", - начал кричать Саакашвили, не дав судье закончить читать решение.

CКРИНШОТ с САЙТа NEWSONE.UA

Сторонники экс-президента Грузии стали скандировать "Позор!"

"Я принимаю вызов проворовавшегося президента Порошенко. Это прямой призыв, чтобы ограничить мою политическую деятельность. Я объявляю, что мы будем продолжать марши за отстранение Порошенко от власти. В ближайшие дни мы объявим о начале массовых акций с целью отстранения мирным способом и изменения власти барыг в Украине", - сказал Саакашвили.

Прокурор просил применить к Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Необходимость этого сторона обвинения объясняла тем, что Саакашвили может согласовывать свои показания с другими подозреваемыми.

В то же время 4 нардепов – Юлия Тимошенко, Игорь Луценко, Виталий Куприй и Юрий Деревянко – сообщили, что готовы взять экс-президента Грузии на поруки.

CКРИНШОТ с САЙТа NEWSONE.UA

Сам Саакашвили заявил, что у прокуратуры нет доказательств против него и заверил, что не собирается бежать.

Как известно, 11 декабря 2017 года судья Печерского райсуда Лариса Цокол отказалась арестовывать Саакашвили.



Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.



Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.



Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ряд народных депутатов предлагали взять Саакашвили на поруки.



Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.



Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.