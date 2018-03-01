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Рада сделала шаг к созданию Антикоррупционного суда

Четверг, 1 марта 2018, 11:06
Рада сделала шаг к созданию Антикоррупционного суда

Народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде.

"За" принятие законопроекта №7440 проголосовало 282 депутата.

Представляя документ, заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов напомнил, что создание высшего специализированного суда в системе судоустройства предусмотрено судебной реформой. Внесенный законопроект будет регламентировать его деятельность.

Его юрисдикция распространяется на всю территорию Украины. Президентским законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

Проектом предлагается определить дополнительные специальные требования к судьям Высшего антикоррупционного суда, связанные с предметной компетенции суда и его специализации по рассмотрению уголовных производств о коррупционных преступлениях.

Представитель фракции "Батькивщина" Сергей Соболев назвал позором рассмотрение такого важного законопроекта по сокращенной процедуре, без основательного обсуждения и дискуссии.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий, призывая народных депутатов голосовать, отметил:

"Все дискуссии мы сможем провести между первым и вторым чтением, обсудить все рекомендации Венецианской комиссии. Сейчас нам важно сделать первый решительный шаг в борьбе с коррупцией".

 
фото: сергей лещенко

22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте были зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов (№7440-1 авторства Валерия Писаренко, №7440-2 Сергея Каплина, №7440-3 авторства группы депутатов во главе с Еленой Сотник и №7440-4 Игоря Луценко).

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

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Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судВерховная Рада
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