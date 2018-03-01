Насиров показал деларацию с доходом в 6 гривен

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Четверг, 1 марта 2018, 12:22

Уволенный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров обнародовал ежегодную декларацию за 2017 год.

Декларация экс-чиновника опубликована в Едином государственном реестре декларации, он также обнародовал декларацию перед увольнением за 2018.

Согласно внесенным данным, годовой доход тогда еще отстраненного главы фискальной службы составлял 6 гривен процентов в "Укргазбанке".

Жена экс-чиновника Екатерина Глимбовская за год получила доход в 9 147 062 гривен, львиную долю из которых, более 9 миллионов гривен, составила "передача прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства". Кроме того, Екатерина задекларировала "дополнительное благо", полученное от ООО "АЛЬТИС-Констракшн", в котором работает.

Суммарный доход супругов за предыдущий год составил 9 147 068 гривен и на полтора миллиона уменьшился по сравнению с 2016 годом.

Практически все недвижимое и движимое имущество в декларации Насирова было куплено до 2017 года. Единственное, что экс-фискал с женой приобрели в прошлом году – каждый по часам, у самого Насирова появился третий "Breguet", а у жены – третий "Rolex".

Кроме часов, в декларации Насирова, как и в предыдущие годы, значатся такие многочисленные ценности, как ювелирные изделия, произведения искусства, антиквариат, коллекционные монеты, вино, сумки, одежда, комплект домашнего серебра и хрусталя, сервиз и тому подобное.

Большую часть недвижимого имущества бывший фискал или арендует, или декларирует как собственность жены. Это 22 земельных участка, 5 квартир, 3 дома (два жилых и один дачный), машино- и паркоместо в Черниговской и Киевской областях и в столице. Но сам Насиров владеет лишь 3 участками из всего перечисленного.

Денежные активы Насиров с женой хранят как наличными, так и на банковских счетах. В 2017 году они задекларировали 53,5 миллионов гривен (из них 50 миллионов – залог), 175 тысяч долларов и 30 евро.

Насиров также декларирует права аренды, владельцами вероятно арендованного имущества значатся британский банк HSBC и компания Toynbee Partnership Housing Association Ltd.

Ранее бывший заместитель Насирова обвинял своего начальника в лизинге квартиры в Лондоне, которая не была внесена в декларацию. Владельцем этой квартиры тогда называлась именно Toynbee Partnership Housing Association Ltd.

Декларация перед увольнением, отчетный период которой указан как 1 января 2018 – 2 февраля 2018, практически полностью совпадает с годовой за 2017: тот же доход и имущество. Отличается только общая сумма денежных активов – она ​​уменьшилась на 20 тысяч долларов.

Как известно, Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

31 января Кабмин на своем заседании уволил отстраненного от обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

София Лукашова, УП
Темы: Насиров декларации
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