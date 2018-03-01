Уволенный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров обнародовал ежегодную декларацию за 2017 год.

Декларация экс-чиновника опубликована в Едином государственном реестре декларации, он также обнародовал декларацию перед увольнением за 2018.

Согласно внесенным данным, годовой доход тогда еще отстраненного главы фискальной службы составлял 6 гривен процентов в "Укргазбанке".

Жена экс-чиновника Екатерина Глимбовская за год получила доход в 9 147 062 гривен, львиную долю из которых, более 9 миллионов гривен, составила "передача прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства". Кроме того, Екатерина задекларировала "дополнительное благо", полученное от ООО "АЛЬТИС-Констракшн", в котором работает.

Суммарный доход супругов за предыдущий год составил 9 147 068 гривен и на полтора миллиона уменьшился по сравнению с 2016 годом.

Практически все недвижимое и движимое имущество в декларации Насирова было куплено до 2017 года. Единственное, что экс-фискал с женой приобрели в прошлом году – каждый по часам, у самого Насирова появился третий "Breguet", а у жены – третий "Rolex".

Кроме часов, в декларации Насирова, как и в предыдущие годы, значатся такие многочисленные ценности, как ювелирные изделия, произведения искусства, антиквариат, коллекционные монеты, вино, сумки, одежда, комплект домашнего серебра и хрусталя, сервиз и тому подобное.

Большую часть недвижимого имущества бывший фискал или арендует, или декларирует как собственность жены. Это 22 земельных участка, 5 квартир, 3 дома (два жилых и один дачный), машино- и паркоместо в Черниговской и Киевской областях и в столице. Но сам Насиров владеет лишь 3 участками из всего перечисленного.

Денежные активы Насиров с женой хранят как наличными, так и на банковских счетах. В 2017 году они задекларировали 53,5 миллионов гривен (из них 50 миллионов – залог), 175 тысяч долларов и 30 евро.

Насиров также декларирует права аренды, владельцами вероятно арендованного имущества значатся британский банк HSBC и компания Toynbee Partnership Housing Association Ltd.

Ранее бывший заместитель Насирова обвинял своего начальника в лизинге квартиры в Лондоне, которая не была внесена в декларацию. Владельцем этой квартиры тогда называлась именно Toynbee Partnership Housing Association Ltd.

Декларация перед увольнением, отчетный период которой указан как 1 января 2018 – 2 февраля 2018, практически полностью совпадает с годовой за 2017: тот же доход и имущество. Отличается только общая сумма денежных активов – она ​​уменьшилась на 20 тысяч долларов.

Как известно, Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

31 января Кабмин на своем заседании уволил отстраненного от обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.