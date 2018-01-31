Кабмин уволил Насирова

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Среда, 31 января 2018, 12:48

Кабинет министров освободил отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Соответствующее решение было принято на заседании 31 января.

"Мы направили в госкомиссию обращение, представление об увольнении Насирова. Госкомиссия дала свое заключение. Поэтому мы принимаем это решение", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Инициатор представления - министр финансов Александр Данилюк подтвердил "Украинской правде" факт увольнения Насирова.

Насирова подозревают в том, что в течение 2015 - 2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

В марте 2017 года депутат БПП Мустафа Найем опубликовал справку, свидетельствующую о том, что у отстраненного председателя Государственной фискальной службы есть гражданство Великобритании.

Валентина Романенко, УП
Темы: Насиров Кабинет министров
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