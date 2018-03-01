Подозреваемый и объявленный в розыск по делу о незаконном сбыте наркотиков и покушении на их контрабанду из Аргентины Андрей Ковальчук может быть работником департамента безопасности МИД РФ.

Об этом сообщает российское издание "Росбалт" со ссылкой на показания ключевых свидетелей в деле.

Издание также опубликовало фото, на котором, по информации журналистов, изображен Ковальчук.

"Со слов свидетелей выходит, что главного фигуранта расследования Андрея Ковальчука дипломаты знали как бывшего сотрудника спецслужб и департамента безопасности МИД РФ. Он прилетал в разные страны с официальными делегациями", – пишет издание.

В материале приводят свидетельства завхоза посольства РФ в Аргентине Игоря Рогова о том, что в помещении уборщиц "под кучей хлама" хранились 12 чемоданов Ковальчука. Об этом Рогову рассказал предыдущий завхоз Абянов, который и представил Ковальчука как человека с МИД РФ.

Позже, когда Рогова попросили отправить вещи Ковальчука в Москву, оказалось, что посол Коронелли не знал об их существовании, и в присутствии первого секретаря посольства Воробьева чемоданы были вскрыты.

"Внутри оказались перетянутые изолентой брикеты… Взрезав один из брикетов, Рогачев и Воробьев увидели белый порошок", – пересказывает "Росбалт" якобы показания свидетелей.

Первый секретарь посольства Олег Воробьев сообщил, что в феврале 2016 года на приеме в посольстве ему представили Ковальчука как сотрудника департамента безопасности МИД РФ.

Кроме того, издание "Настоящее время" показало фото, на котором якобы Ковальчук стоит вместе с офицером безопасности Олегом Воробьевым и заместителем главы отдела кадров МВД генерал-майором Владимиром Гришиным.

В то же время сам Ковальчук и его адвокат заявили изданию про "провокацию, организованную на высоком уровне". По словам подозреваемого, кто-то подменил его чемоданы.

"О месте своей работы он ответил уклончиво: "правильно будет указать, что я являлся техническим персоналом посольства РФ в Берлине", – пишет издание.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что груз с наркотиками принадлежал сотруднику технического состава посольства России в Буэнос-Айресе, который к тому времени завершил командировку. Его имя не называли.

Позже стало известно, что в связи с "кокаиновым делом" объявили в международный розыск гражданина РФ, 1968 года рождения.

По данным "Интерфакс", это предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук, который на данный момент живет в Берлине.

По информации СМИ, именно Ковальчук был техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине.

Его арестовали заочно.

Всем обвиняемым предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 - ч.4 ст. 229.1 (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч.3 ст.30 - ч.5 ст.228.1 (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ.