Интерпол ищет россиянина за попытку отправить 400 кг кокаина из Аргентины

Гражданина РФ объявили в международный розыск по делу о попытке отправить по дипломатической почте из Аргентины почти 400 кг кокаина.

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на аргентинское издание La Nacion.

По информации издания, гражданин России, которого в аргентинских СМИ называют "мистер К", родился в 1968 году и является представителем престижной сигарной фирмы. На данный момент он проживает в Берлине.

"Мистер К" (в черном) в баре рядом с полицейским Близнюком во время последнего путешествия в Буэнос-Айрес La Nacion

Источники газеты рассказали, что с 2013-го подозреваемый совершил в Аргентину 11 поездок. Во время последнего визита (предположительно между октябрем и ноябрем 2017 года) "мистер К" попытался забрать 12 чемоданов, в которых под видом кокаина находилась мука, на частном рейсе в Латвию.

О том, что россиянин объявлен в розыск через Интерпол, сообщает также The Telegraph.

По данным издания, он мог быть причастен к двум ранее совершенным поставкам наркотиков в Россию через Уругвай.

Как сообщалось, о пресечении операции по отправке 389 кг кокаина по дипломатической почте из Аргентины в Россию стало известно 22 февраля.

Расследование дела началось еще в июле 2016 года после того, как на территории школы при посольстве России обнаружили 12 чемоданов с наркотиками.

В ходе работы сотрудники спецслужб заменили кокаин на муку и оснастили чемоданы GPS-датчиками, после чего в декабре 2017 года они были отправлены в Россию.

По данным аргентинского издания Clarin, в ходе расследования задержали пять человек: двух аргентинцев, среди которых инспектор полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало, а также трех россиян, являющихся сотрудниками посольства России в Аргентине: Али Абьянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худзамова.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что груз с наркотиками принадлежал сотруднику технического состава посольства России в Буэнос-Айресе, который к тому времени завершил командировку. Его имя не называется.