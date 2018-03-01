Из-за непогоды без воды остались Мариуполь и еще 8 населенных пунктов

Из-за непогоды и, как следствие, обесточивания насосной станции прекращено водоснабжение нескольких населенных пунктов на Донбассе.

Об этом сообщает в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Из-за обесточивания насосной станции КП "Вода Донбасса" прекращено водоснабжение на Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовку, Угледар, Волноваху, Докучаевск и Мариуполь", - рассказывают в МинВОТ.

Также сообщается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями "Вода Донбасса" прекратила подачу воды в Новолуганское.

"Без воды 25 пятиэтажек. Произошел прорыв на водоводе Ду-200 мм. Ремонтные работы запланированы на 02.03.2018", - говорят в министерстве.

В то же время донецкий губернатор Павел Жебривский сообщает в Facebook, что в результате непогоды в Донецкой области обесточен 51 населенный пункт: 3 - в Ясиноватском районе, 2 – в Бахмутском, 6 – в Великоновоселковском, 9 – в Волновахском, 5 – в Никольском, 12 – в Константиновском, 1 – в Марьинском, 9 - в Покровском, 3 - в Мангушский, обесточен также поселок Лебединский вблизи Мариуполя.

"Как сообщают в "Донецкоблэнерго", на дежурстве для проведения ремонтных работ находятся 96 бригад и 64 механизма. Там, где позволяют погодные условия, ремонтники уже приступили к работе", - пишет глава области.

Как сообщалось, в ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления и холодная воздушная масса. Киевский мэр Виталий Кличко даже позвал на помощь армию.

В ночь с 28 февраля на 1 марта стало известно, что из-за осложнения погодных условий 22 населенных пункта в Донецкой области остались без электроснабжения.