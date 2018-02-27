На Донбассе из-за непогоды без света остались 22 населенных пункта
Из-за осложнения погодных условий 22 населенных пункта в Донецкой области остались без электроснабжения.
Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"22 населенных пункта Донецкой области обесточены из-за непогоды. По информации Донецкоблэнерго, без электричества остались поселки в 6 районах области", - написал Жебривский.
По его словам, непогода обесточила следующие поселка в таких районах:
в Великоновоселковском районе поселок Разлив и Новомайорское;
в Волновахском – Кировское, Пятихатки, Каменка, Калинино;
в Никольском – Тополиное, Шевченко, Ключевое, Македоновка, Екатериновка, Труженка;
в Константиновском районе – Николаевка и Подольське;
в Добропольском районе – Лиман, Нововодяное, Благодать, Весна, Первомайское;
в Мангушському - Азовское, а также Талаковка и Лебединское вблизи Мариуполя.
Как сообщалось, жители 28 населенных пунктов в оккупированном Россией Крыму остались без электричества из-за сильного ветра.