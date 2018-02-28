На Донбассе из-за непогоды без света остались 22 населенных пункта

Из-за осложнения погодных условий 22 населенных пункта в Донецкой области остались без электроснабжения.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"22 населенных пункта Донецкой области обесточены из-за непогоды. По информации Донецкоблэнерго, без электричества остались поселки в 6 районах области", - написал Жебривский.

По его словам, непогода обесточила следующие поселка в таких районах:

в Великоновоселковском районе поселок Разлив и Новомайорское;

в Волновахском – Кировское, Пятихатки, Каменка, Калинино;

в Никольском – Тополиное, Шевченко, Ключевое, Македоновка, Екатериновка, Труженка;

в Константиновском районе – Николаевка и Подольське;

в Добропольском районе – Лиман, Нововодяное, Благодать, Весна, Первомайское;

в Мангушському - Азовское, а также Талаковка и Лебединское вблизи Мариуполя.

Как сообщалось, жители 28 населенных пунктов в оккупированном Россией Крыму остались без электричества из-за сильного ветра.