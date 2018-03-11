Весна пришла: в Украине до 13° тепла

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Воскресенье, 11 марта 2018, 09:42

11 марта в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Как сообщает Гидрометцентр, ночью и утром в Украине, кроме востока, туман.

На дорогах, кроме южных и большинстве западных областей, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​2-7° тепла, на севере Левобережья около 0°; в западных областях и юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем ​​8-13°.

Прогноз погоды на 11 марта
Прогноз погоды на 11 марта

В Киеве без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-2° мороза, днем ​​3-5° тепла.

Во Львове без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 2-4°, днем ​​10-12° тепла.

В Карпатах осадков не ожидается. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем ​​0-5° тепла.

 
Прогноз погоды на 12 марта

В воскресенье в Одессе без существенных осадков. Ночью и утром туман. Температура ночью 0-2° тепла, днем ​​8-10° тепла.

В Днепре осадков также не прогнозируется. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​4-6° тепла.

В Харькове небольшой мокрый снег с дождем. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​0-2° тепла.

Украинская правда
Темы: погода
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