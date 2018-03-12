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Эстония заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство

Понедельник, 12 марта 2018, 23:49

Российский военный транспортный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии в Балтийском море неподалеку от острова Вайндлоо.

Об этом со ссылкой на военных Эстонии пишет Радио Свобода.

Этот инцидент стал первым выявленным нарушением воздушного пространства Эстонии со стороны России в этом году - после того, как балтийская страна сообщила о нескольких подобных инцидентах в 2017 и 2016 годах.

Военнослужащие Эстонии заявили, что самолет Ил-76 провел меньше минуты в воздушном пространстве страны.

По их сообщению, транспондер воздушного судна был включен, план полетов был предоставлен власти Эстонии, но самолет не выходил на радиосвязь с аэронавигационной службой Эстонии.

Министерство иностранных дел Эстонии передало российскому послу ноту протеста из-за этого инцидента.

Министерство обороны России опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии.

"Полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств не были нарушены, что подтверждается объективными средствами мониторинга ", - говорится в сообщении министерства.

Остров Вайндлоо расположен вблизи коридора, которым к российскому анклаву Калининграда в Балтийском море летают российские военные и военно-транспортные самолеты.

Темы: ЭстонияРосcияграница
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