Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован

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Вторник, 13 марта 2018, 18:24

С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики совершили три обстрела, один украинский военный получил травму.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 13 марта.

В частности, на луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На донецком направлении враг применил 82 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников шахты Бутовка.

"В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника – удовлетворительное", – говорится в сводке.

Украинская правда
Темы: АТО
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