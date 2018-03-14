"Шахтер" проиграл "Роме" и покидает Лигу Чемпионов

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Среда, 14 марта 2018, 00:02

Донецкий "Шахтер" проиграл в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов итальянской "Роме" со счетом 0:1 и покидает турнир.

Напомним, что в Харькове "горняки" победили "Рому" со счетом 2:1, но за счет забитого мяча на чужом поле дальше идет итальянская команда.

Что касается самой игры, то в первом тайме лучше выглядел "Шахтер". Голевых моментов в первые 45-ть минут не было у обеих команд. У "Ромы" был один удар в створ ворот, а у "Шахтера" - ноль.

На 52-й хвиини матча "Рома" забила гол. После ошибки в защите Ордеца, Джеко выбежал один на один с Пятовым и пробил между ног украинского вратаря - 1:0. После забитого гола в Джеко было еще несколько моментов, чтобы увеличить счет.

На 79-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве. Ордец не дал выйти один на один с вратарем тому же Джеко, и судья показал украинцу красную карточку. За несколько секунд на поле чуть не началась драка после того. как Феррейра выбросил за щиты мальчика, который медленно подавал мяч. Драки удалось избежать, а вот "Шахтеру" что-то создать у ворот "Ромы" так и не удалось.

Стоит отметить, что прекратил борьбу в Лиге Чемпионов и "Манчестер Юнайтед", по сумме двух матчей (0:0 и 1:2) уступив "Севильи".

Николай Аврамчук для УП

Темы: Шахтер спорт
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