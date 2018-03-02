Путин: Разговоры о новой "холодной войне" – пропаганда

Президент России Владимир Путин назвал риторику о "новой холодной войне" пропагандисткой.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC, передает "Газета.ru".

"По моему мнению, те, кто говорят, что началась новая холодная война, не аналитики, они занимаются пропагандой", – заявил Путин.

По его словам, "гонка вооружений началась, когда США приняли решение выйти из соглашения о противоракетной обороне" (то есть как минимум с 2002 года – ред.).

На вопрос, не является ли заявленное им новое вооружение лишь компьютерной графикой, президент РФ заверил, что его уже хорошо испытали.

"Они все прошли удачно испытания. Эти вооружения находятся на разных этапах готовности. Одни (образцы) еще требуют доработки, другие уже доступны войскам и готовы к применению", – заявил Путин.

Российский президент также заявил, что деньги, которые в США направили на создание систем ПРО, "были выброшены на ветер", так как новейшее российское оружие способно их преодолевать, передает ТАСС.

Он сказал, что предлагал США совместно работать над системами ПРО, но получил отказ.