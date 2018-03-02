Из-под Рады убрали часть палаток

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Пятница, 2 марта 2018, 12:09
asn.in.ua

Митингующие уже убрали часть палаток, развернутых на территории Мариинского парка в Киеве, а еще часть планируют убрать в ближайшие дни.

Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, митингующие передвинули забор, котрый ограждал палатки в Мариинском парке, подальше от памятника Ватутину и ближе к Верховной Раде.

Как рассказал народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев, 1 марта планировалось убрать 10 палаток из парка. Часть из них свернули, а часть убрать не удалось, потому что они примерзли.

По его словам, активисты убирают палатки, потому что Верховная Рада 1 марта приняла за основу законопроект об Антикоррупционном суде, что является одним из требований пикетчиков.

"В зависимости от погоды планируется, что палатки будут свернуты в течение 3-4 дней, но мы не будем убирать все палатки из Мариинского парка. Мы сохраним палатки, которые идут по линии площади Конституции и туда, дальше за забор", - отметил Соболев.

По его словам, те палатки, которые расположены на проезжей части улицы Грушевского, будут убраны, как только будет принят в целом закон об Антикоррупционном суде, но с определенными поправками - международные эксперты должны иметь право вето при подборе судей, а сам суд должен специализироваться исключительно на делах о топ-корпупции.

Как известно, 17 октября под Верховной Радой стартовала акция за "Большую политическую реформу", инициированная несколькими политическими силами и активистами. Они установили палаточный городок и требуют создать Антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность и изменить избирательное законодательство.

Темы: Верховная Рада митинги Саакашвили
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