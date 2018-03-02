Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-под Рады убрали часть палаток

Пятница, 2 марта 2018, 11:09
Из-под Рады убрали часть палаток
asn.in.ua

Митингующие уже убрали часть палаток, развернутых на территории Мариинского парка в Киеве, а еще часть планируют убрать в ближайшие дни.

Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, митингующие передвинули забор, котрый ограждал палатки в Мариинском парке, подальше от памятника Ватутину и ближе к Верховной Раде.

Как рассказал народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев, 1 марта планировалось убрать 10 палаток из парка. Часть из них свернули, а часть убрать не удалось, потому что они примерзли.

По его словам, активисты убирают палатки, потому что Верховная Рада 1 марта приняла за основу законопроект об Антикоррупционном суде, что является одним из требований пикетчиков.

"В зависимости от погоды планируется, что палатки будут свернуты в течение 3-4 дней, но мы не будем убирать все палатки из Мариинского парка. Мы сохраним палатки, которые идут по линии площади Конституции и туда, дальше за забор", - отметил Соболев.

По его словам, те палатки, которые расположены на проезжей части улицы Грушевского, будут убраны, как только будет принят в целом закон об Антикоррупционном суде, но с определенными поправками - международные эксперты должны иметь право вето при подборе судей, а сам суд должен специализироваться исключительно на делах о топ-корпупции.

Как известно, 17 октября под Верховной Радой стартовала акция за "Большую политическую реформу", инициированная несколькими политическими силами и активистами. Они установили палаточный городок и требуют создать Антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность и изменить избирательное законодательство.

Темы: Верховная РадамитингиСаакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Верховная Рада
Заявление Ткаченко на увольнение уже в Раде, рассмотрят на ближайшем заседании
Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Последние новости
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
Все новости...
Реклама: