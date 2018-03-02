ГБР запустило конкурс на 27 руководителей

С 2 марта стартует конкурс на занятие руководящих должностей в Государственном бюро расследований.



Об этом говорится в сообщении правительства.



"Со 2 марта по 2 апреля будет проходить прием документов на конкурс на занятие вакантных должностей директоров территориальных органов, руководителей подразделений центрального аппарата Государственного бюро расследований, сотрудников подразделения внутреннего контроля Государственного бюро расследования", - говорится в сообщении.



Указывается, что в целом конкурсная комиссия объявила конкурс на 27 должностей.



В сообщении уточняется, что квалификационные требования и критерии профессиональной пригодности для занятия должностей утверждены приказом ГБР от 26 февраля.



Кандидаты должны подать удостоверение аттестации свободного владения государственным языком, электронную декларацию, копию трудовой книжки, справку о несудимости, медицинскую справку о состоянии здоровья, в том числе, о психиатрическом и наркологическом осмотре.



Как известно, ранее народный депутат Мустафа Найем заявил, что Государственное бюро расследований формируется с нарушением законодательства.



По его словам директор бюро Роман Труба "решил лично принять квалификационные требования к этим сотрудников", что противоречит закону о ГБР.



Во-вторых, Труба заявил, что он "уже разделил сотрудников ГБР на тех, у кого будут спецзвания, и тех, у кого их не будет".