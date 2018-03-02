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Рада попытается ограничить полномочия СБУ

Пятница, 2 марта 2018, 12:13

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об ограничении функций Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил с трибуны парламента один из авторов законодательной инициативы, народный депутат Сергей Лещенко.

"Нами зарегистрирован законопроект о лишении украинской спецслужбы несвойственных функций, законопроект об институциональном усилении способности СБУ, чтобы она занималась теми делами, которыми должна заниматься Служба безопасности в цивилизованной европейской стране", - заявил он.

Нардеп отметил, что речь идет о законопроекте 8057, который не позволит СБУ заниматься "рэкетом бизнеса", вымогать деньги под видом борьбы с финансированием терроризма, проводить обыски в украинских IT-компаниях.

Законопроект №8057 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Службы безопасности Украины" был зарегистрирован в парламенте 23 февраля.

"Проект закона подготовлен с целью ограничения полномочий СБУ вне сферы обеспечения государственной безопасности для повышения уровня защищенности бизнеса от злоупотреблений со стороны правоохранительных органов", - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, он предлагает:

- расследование контрабанды и незаконного оборота технических средств получения информации отдать Национальной полиции;

- расследование финансирования терроризма и легализации преступных доходов отдать органам, осуществляющим контроль за соблюдением налогового законодательства;

- исключить из перечня приоритетных задач СБУ меры, направленные на противодействие правонарушениям в сфере экономической деятельности, а также коррупционных правонарушений;

- запретить использование ресурсов СБУ для вмешательства в хозяйственную деятельность, если она не представляет угрозы для государственной безопасности;

- исключить из структуры службы специальные подразделения в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Также Лещенко сказал, что по указанию СБУ против него открыли уголовное производство.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУВерховная Радазаконодательство
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