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В портах Крыма зафиксировали 20 судов-нарушителей

Пятница, 2 марта 2018, 13:46

В течение февраля зафиксированы заходы в порты оккупированного Россией Крыма 20 грузовых судов-нарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По ее данным, все суда были под флагом России, в целом они осуществили 60 заходов в порты Севастополя и Керчи.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты зафиксировано 18 судов: 16 - России и по одному под флагами Танзании и Мальты.

В МинТОТ напомнили, что морские порты в АРК закрыты распоряжением Кабинета министров и приказом Министерства инфраструктуры.

"Заход судов под иностранными флагами в порты Крыма является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную", - подчеркивается в сообщении.

В министерстве отметили, что статистика предоставляется по судам, на которых работает автоматическая система идентификации AIS (Automatic Identification System).

Как известно, танзанийское судно Sky Moon, которое в 2017 году конфисковали за незаконные визиты в оккупированный Россией Крым, передадут Военно-морским силам украинской армии.

Темы: КрымРосcияоккупация
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