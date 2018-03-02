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Порошенко: "Газпром" не имеет права разрывать контракт с "Нафтогазом"

Пятница, 2 марта 2018, 16:46
Порошенко: Газпром не имеет права разрывать контракт с Нафтогазом

Президент Петр Порошенко заявляет, что контрактами между "Нафтогазом" и "Газпромом" не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке.

Об этом он пишет 2 марта в Твиттере.

По его мнению, подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства.

На совещании по вопросам энергетической безопасности в пятницу в Киеве президент отметил, что его проинформировали после очень внимательного изучения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", что договором не предусмотрено его расторжение в одностороннем порядке, отмечает "Интерфакс-Украина".

Глава государства уверен, что если это произойдет, то НАК "Нафтогаз", безусловно, обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, который "сейчас нанесен безответственными действиями "Газпрома".

Согласно контрактам между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, они действуют до конца 2019 года.

"В случае, если стороны в течение 30/45 дней (30 дней - для контракта на поставку 45 дней - для контракта на транзит газа) с момента возникновения любых противоречий или разногласий не смогут прийти к взаимоприемлемуму решению, то любой спор, расхождение, или претензия в связи с настоящим договором или его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма", – говорится в договорах между сторонами.

Соответствующие пункты контрактов сохраняют свою силу независимо от окончания срока действия или прекращения действия договоров между "Нафтогазом" и "Газпромом".

28 февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

1 марта стало известно, что "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что его компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: газРосcияПорошенко
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