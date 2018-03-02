Во Львове не будут останавливать обучение в школах для экономии газа - горсовет

Во Львове не будут прекращать обучение в школах и детских садах, чтобы экономить газ.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Во Львове подача тепла в учебные заведения города будет переведена в экономный режим ... приостанавливать обучение в школах и садиках Львова не будут. На сегодня город Львов работает в обычном режиме - отопление подается ко всем потребителям теплоснабжающих предприятий: население, школы, садики, больницы, поликлиники", - говорится в сообщении.

В горсовете города отмечают, что пока у них нет ни одного официального документа от государственных органов об ограничении подачи тепла.

В то же время в горсовете заверили, что в случае указаний, они перестроят работу теплоснабжающих предприятий, чтобы вводить ограничения.

"Если будет таки необходимость в ограничении, то начинать надо с промышленных предприятий, которые не являются предприятиями жизнеобеспечения города ... Пока нет официального подтверждения и ограничений нам по лимитам газа, все будет работать в режиме, как было до этого", - рассказал заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

Кроме того, власти города призвали местных жителей, которые имеют частные котельное или индивидуальное отопление, работать в экономном режиме

Как известно, министерство образования и науки в связи с нехваткой газа в стране рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 по 7 марта включительно, что с учетом выходных (8-11 число) составляет 9 дней подряд.