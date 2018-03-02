Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове не будут останавливать обучение в школах для экономии газа - горсовет

Пятница, 2 марта 2018, 18:25

Во Львове не будут прекращать обучение в школах и детских садах, чтобы экономить газ.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Во Львове подача тепла в учебные заведения города будет переведена в экономный режим ... приостанавливать обучение в школах и садиках Львова не будут. На сегодня город Львов работает в обычном режиме - отопление подается ко всем потребителям теплоснабжающих предприятий: население, школы, садики, больницы, поликлиники", - говорится в сообщении.

В горсовете города отмечают, что пока у них нет ни одного официального документа от государственных органов об ограничении подачи тепла.

В то же время в горсовете заверили, что в случае указаний, они перестроят работу теплоснабжающих предприятий, чтобы вводить ограничения.

"Если будет таки необходимость в ограничении, то начинать надо с промышленных предприятий, которые не являются предприятиями жизнеобеспечения города ... Пока нет официального подтверждения и ограничений нам по лимитам газа, все будет работать в режиме, как было до этого", - рассказал заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

Кроме того, власти города призвали местных жителей, которые имеют частные котельное или индивидуальное отопление, работать в экономном режиме

Как известно, министерство образования и науки в связи с нехваткой газа в стране рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 по 7 марта включительно, что с учетом выходных (8-11 число) составляет 9 дней подряд.

Украинская правда
Темы: Львовотоплениегаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Львов
Наркотрафик из Эквадора: во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина
"Укрнафта" начала бурение новой скважины во Львовской области: суточный дебит - более 24 тонн
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Последние новости
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
Все новости...
Реклама: