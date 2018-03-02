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В Киеве готовят новый тендер на проект флагштока за 47 миллионов

Пятница, 2 марта 2018, 19:26
В Киеве готовят новый тендер на проект флагштока за 47 миллионов

В Киевской городской государственной администрации не отказались от идеи проекта флагштока за 47 миллионов гривен.

Об этом Украинской правде сообщили в пресс-службе КГГА.

"От идеи не отказались. Проект флагштока в работе. Сейчас отсутствовало согласование Минкульта, а тендер был запланирован на 28 февраля. Поэтому этот тендер отменили и будет объявлен новый.

В КГГА отметили, что в настоящее время проект находится на согласовании в Минкульте.

Как известно, в Киевской администрации заявили, что намерены установить флагшток с самым большим флагом страны в центре города за 47,5 миллиона гривен.

Позже СМИ писали, что в Киеве отменили тендер на строительство флагштока.

Ирина Баланчук, Мария Думанская, УП
Темы: КиевКГГА
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