В Киеве готовят новый тендер на проект флагштока за 47 миллионов

В Киевской городской государственной администрации не отказались от идеи проекта флагштока за 47 миллионов гривен.

Об этом Украинской правде сообщили в пресс-службе КГГА.

"От идеи не отказались. Проект флагштока в работе. Сейчас отсутствовало согласование Минкульта, а тендер был запланирован на 28 февраля. Поэтому этот тендер отменили и будет объявлен новый.

В КГГА отметили, что в настоящее время проект находится на согласовании в Минкульте.

Как известно, в Киевской администрации заявили, что намерены установить флагшток с самым большим флагом страны в центре города за 47,5 миллиона гривен.

Позже СМИ писали, что в Киеве отменили тендер на строительство флагштока.