В Киеве готовят новый тендер на проект флагштока за 47 миллионов

4097 просмотров
Пятница, 2 марта 2018, 20:26

В Киевской городской государственной администрации не отказались от идеи проекта флагштока за 47 миллионов гривен.

Об этом Украинской правде сообщили в пресс-службе КГГА.

"От идеи не отказались. Проект флагштока в работе. Сейчас отсутствовало согласование Минкульта, а тендер был запланирован на 28 февраля. Поэтому этот тендер отменили и будет объявлен новый.

В КГГА отметили, что в настоящее время проект находится на согласовании в Минкульте.

Как известно, в Киевской администрации заявили, что намерены установить флагшток с самым большим флагом страны в центре города за 47,5 миллиона гривен.

Позже СМИ писали, что в Киеве отменили тендер на строительство флагштока.

Ирина Баланчук, Мария Думанская, УП
Темы: Киев КГГА
powered by lun.ua
По теме
"Киевэнерго" перешло в режим экономии газа 2 марта 2018, 16:16
Суд назначил первое судебное заседание по существу по делу Коханивского 1 марта 2018, 20:29
Сын заместителя министра стал фигурантом дела о разбое 1 марта 2018, 18:04
Все новости
Главные новости
Работа стабилизируется 3 марта – Нафтогаз
Трамп продлил санкции против России еще на год
ТКГ объявила о полном и бессрочном перемирии на Донбассе - СМИ
Заявление Газпрома – это заявление на публику – юрист
Все новости
Фото

Интернет-мем Гусь возглавил протест против животных в цирке и дельфинариях

Культура

В Киеве появилась скульптура в виде каштана