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ТКГ объявила о полном и бессрочном перемирии на Донбассе - СМИ

Пятница, 2 марта 2018, 20:32
ТКГ объявила о полном и бессрочном перемирии на Донбассе - СМИ

В трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

Об этом сообщается в заявлении ТКГ, которое распространила пресс-служба спецпредставителя ОБСЕ в группе Мартина Зайдика, передает DW.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей ... подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины", - говорится в документе.

В нем ТКГ подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.

Кроме того, в заявлении напоминают о важности строгого запрета ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​вблизи них и преднамеренного обстрела гражданской инфраструктуры - школ, детских садов, больниц и общественных помещений.

Позже на сайте ОБСЕ появилось официальное заявление ТКГ с призывом к прекращению огня.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей определенных районов Донецкой и Луганской областей признает положительное влияние перемирия от 20 декабря 2017 года ... и повторно подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 5 марта 2018 года в 00:01 часов (по киевскому времени), - заявляют в ОБСЕ.

Как известно, 23 декабря 2017 года на Донбассе в последний раз провозгласили перемирие. О нем ТКГ договорилась в Минске, однако режим "тишины" неоднократно нарушали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассвойнаРосcия
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