Суд ЄС не отменил санкції, запроваджені проти Ставицького

Суд Европейского Союза в четверг отказался отменять санкции против бывшего министра энергетики и угольной промышленности при Януковиче Эдуарда Ставицкого.

Соответствующее решение суд принял в четверг, 22 марта, передает Европейская правда.

Эдуард Ставицкий обжаловал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году. Своим решением суд постановил отклонить жалобу Ставицкого и приказал ему возместить собственные юридические расходы и расходы Совета Европейского Союза.

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушения прав человека.

В марте этого года Совет Европейского Союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, одновременно были сняты ограничения в отношении бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

В санкционный список вместе с Януковичем входят экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава АП Андрей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.