РФ обвинила Латвию в "дискриминации русскоязычных"

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Суббота, 24 марта 2018, 14:12

МИД России заявил, что переход школ нацменьшинств Латвии на обучение на государственном языке "усложняет двусторонние отношения" и является продолжением дискриминационной политики "принудительной ассимиляции русскоязычных".

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Как известно, Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

В МИД РФ заявили, что "массовые протесты и обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институты (...) игнорируются".

"Такие одиозные шаги, совершаемые под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не "во благо", и даже более того, "по просьбе самих учеников и их родителей", на деле не имеют ничего общего с учетом интересов проживающих в стране нацменьшинств, а напротив – являются продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения", - говорится в заявлении.

"В очередной раз под предлогом "интеграции" и "укрепления позиции государственного языка" попраны законные интересы и международно признанные права более чем трети населения этой прибалтийской республики", - заявили российские дипломаты.

В МСЗ РФ подчеркнули, что принятые поправки Сейма противоречат целому ряду международно-правовых актов.

"Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает усложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону", - заявили в российском министерстве.

Европейская правда

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Темы: Росcия Латвия язык
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