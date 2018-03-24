Трамп согласился выслать десятки российских дипломатов - Bloomberg

Президент Дональд Трамп готовится выдворить десятки российских дипломатов из США в ответ на отравление бывшего российского шпиона в Великобритании.

Об этом со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией, сообщило издание Bloomberg.

По информации издания, Трамп согласился с рекомендациями советников, и, скорее всего, о выдворении дипломатов будет объявлено в понедельник. Хотя источники предупреждают, что решение Трампа может быть не окончательным.

Источники утверждают, Трамп готов действовать, но хочет быть уверенным, что европейские союзники сделают аналогичные шаги против России.

В Белом доме информацию о высылке отказались комментировать. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сообщил изданию в субботу, что США твердо поддерживают Великобританию, осуждая возмутительные действия России. "Президент всегда рассматривает возможность привлечения России к ответственности в ответ на ее злонамеренные действия. На данный момент у нас нет специальных объявлений", - сказал он.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Совет национальной безопасности рекомендовал президенту США Трампу выслать из страны пока неопределенное количество российских дипломатов в ответ на нападение в Солсбери.

Кроме того, до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями.

Европейская правда