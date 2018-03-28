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Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украины с НАТО

Среда, 28 марта 2018, 21:36

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год".

Об этом сообщается на сайте президента Украины, передает "Европейская правда".

"Годовая национальная программа (ГНП-2018) должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых во время заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве (Республика Польша), других важных договоренностей со стороной НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГНП-2018 является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году.

Также документ определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

Сообщается, что "программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств - членов Альянса с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также введения целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к обретению членства в НАТО".

Координацию работы по выполнению Годовой национальной программы возложено на Кабинет Министров Украины.

Темы: ПорошенкоНАТО
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