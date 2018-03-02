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В ООН заявили, что обстрелы в Сирии имеют признаки военных преступлений

Пятница, 2 марта 2018, 23:38

Бомбардировки и обстрелы гражданских в Восточной Гуте и других районах Сирии могут иметь признаки военных преступлений.

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, пишет DW.com.

"То, что мы видим в Восточной Гуте и других местах в Сирии, является вероятно военными преступлениями и преступлениями против человечности", - заявил он во время заседания Совета ООН по правам человека в Женеве, цитирует агентство dpa.

По словам аль-Хусейна, однажды виновные в этих преступлениях будут идентифицированы и привлечены к ответственности.

"Жернова правосудия возможно и медленные, но они крутятся", - подчеркнул Зейд Раад аль-Хусейн. Он добавил, что несмотря на объявленную ежедневную гуманитарную паузу для Восточной Гуты, гражданские сообщают о продолжении обстрелов.

По данным наблюдателей, за последние недели в расположенном вблизи Дамаска анклаве Восточная Гута погибли не менее 500 гражданских лиц.

В районе, котрый со всех сторон заблокирован правительственными войсками, находятся около 400 тыс. людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Как известно, 24 февраля СБ ООН принял резолюцию по Сирии, по которой в стране должно быть введено 30-дневное перемирие с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых. Однако гуманитарное перемирие постоянно нарушается.

Темы: СирияООН
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