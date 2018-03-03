Павелко выдвинули на замену Суркиса в УЕФА

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выдвинут кандидатом в члены Исполнительного комитета УЕФА.

Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола.

Такое решением 3 марта принял исполком ФФУ на обращение 33-х коллективных членов федерации.

Как известно, исполком УЕФА может представлять только один представитель от национальной ассоциации.

В настоящее время Украину представляет Григорий Суркис, который является вице-президентом УЕФА с 2013 года. Срок полномочий Суркиса истекает в 2019 году.

Ранее Исполком ФФУ приостановил полномочия первого вице-президента Александра Бандурко, вице-президента Игоря Кочетова и члена Исполкома ФФУ Артема Франко. Все трое свидетельствовали на стороне киевского "Динамо", президентом которого является Игорь Суркис, в Спортивном арбитражном суде в Лозанне против ФФУ по так называемому "мариупольскому делу".

Тогда суд в Лозанне принял сторону ФФУ, отклонив апелляцию киевского "Динамо" на зачисление технического поражения в матче 7 тура Премьер-Лиги с "Мариуполем".

В июне 2017 года Андрей Павелко - президент ФФУ и нардеп от БПП - был переизбран на пост в ФФУ. Тогда же одним из трех первых вице-президентов был избран руководитель САП Назар Холодницкий. Павелко будет президентом ФФУ до 2022-го года.

В свою очередь Григорий Суркис должность вице-президента не получил, как предполагалось еще перед конгрессом.