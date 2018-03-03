Павелко выдвинули на замену Суркиса в УЕФА

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выдвинут кандидатом в члены Исполнительного комитета УЕФА.

Соответствующее решением 3 марта принял Исполком ФФУ на обращение 33-х коллективных членов ФФУ, сообщает официальный сайт Федерации футбола.

"Это большая ответственность для меня, и я благодарен за оказанное доверие. В УЕФА сейчас работает новая команда во главе с прогрессивным президентом Александером Чефериным, который поддерживает Федерацию футбола Украины во внедрении новаций, направленных на развитие футбола в нашей стране. Углубление этого сотрудничества только будет способствовать популяризации футбола и спорта в целом в Украине", - заявил Павелко.

Как известно, Исполком УЕФА может представлять только один представитель от национальной ассоциации. Сейчас Украину в Исполкоме УЕФА представляет Григорий Суркис, срок полномочий которого истекает в 2019 году.