Холодницкий избран одним из вице-президентов ФФУ

Президент Федерации футбола Украины, народный депутат фракции БПП Андрей Павелко переизбран на пост президента ФФУ, а одним из трех первых вице-президентов избран руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято делегатами конгресса Федерации в пятницу в Киеве в рамках изменения организационно-правовой формы ФФУ.

Павелко отметил, что Холодницкий будет первым вице-президентом ФФУ для того, чтобы усилить борьбу с коррупцией в футбольной сфере Украины.



Кроме того, на конгрессе были избраны 8 вице-президентов федерации, среди которых заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, народные депутаты Сергей Куницын, Александр Герега, предприниматель, совладелец украинской пивоваренной компании "Перша приватна броварня" Андрей Мацола.

На конгрессе, в соответствии с требованиями законодательства, общественная организация "Федерация футбола Украины" была переименована в общественный союз "Федерация футбола Украины".

Как отмечает "Чемпион", Павелко был единственным кандидатом, за его переизбрание проголосовали 95 членов конгресса, 0 - воздержались, 0 - против.

Как известно, срок полномочий президента ФФУ будет увеличен до 5 лет.

Таким образом, Павелко будет президентом ФФУ до 2022-го года.

В свою очередь Григорий Суркис должность вице-президента не получил, как предполагалось еще перед конгрессом.

Павелко был избран президентом ФФУ в марте 2015 года, получив наибольшее количество голосов и оставив позади Игоря Коломойского.

Ранее в комментарии "Украинской правде" Холодницкий объяснял, что этой общественной деятельностью в ФФУ он будет заниматься только в нерабочее время и бесплатно.

Как известно, в апреле 2017 года президентом Федерации дзюдо Украины был избран отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

Как известно, братьев Суркисов связывают с компанией "Запорожьеоблэнерго", относительно которой в начале января 2016 детективы НАБУ начали расследование по делу о присвоении имущества в особо крупных размерах.