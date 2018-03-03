Путин пожалел о развале СССР и признался, что все мечты уже сбылись

Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы предотвратить развал СССР и рассказал о своей мечте - чтобы Россия была "успешной, мощной и сбалансированной".

Как сообщает Интерфакс, об этом Путин заявил в ходе медиафорума Общероссийского народного форума в Калининграде.

Путину задали блиц-вопросы, спросив, какое главное историческое событие в России ему хотелось бы изменить, на что Путин заявил: "Развал Советского Союза".

Такж он заявил, что не хотел бы знать своего будущего, которое наступит через 5-10 лет.

Исторический период, в котором Путину хотелось бы оказаться, является настоящее время.

"В прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я - президент", - отметил Путин.

Также он утвердительно ответил на вопрос, гулял ли он когда-нибудь неузнанным по улице. На реплику о том, что президента можно встретить на улице, он заметил: "Маловероятно, но...".

Президент РФ также сообщил, что у него нет мечты, которая до сих пор не сбылась.

"Я хочу, чтобы страна у нас была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной, устремленной вперед", - отметил Путин.

На вопрос о кумирах он заметил, что не считает правильным создавать их себе, хотя добавил, что ему нравится деятельность многих общественников, культурных и государственных деятелей.

Как известно, Путин регулярно заявляет о том, что воспринимает распад СССР как геополитическую катастрофу. Также он критиковал советского "вождя" Владимира Ленина за результаты деятельности и идеи, которые привели к разрушению СССР.

Вместе с тем в своем послании Федеральному собранию 1 марта Путин заявил о том, что РФ создала новейшее оружие, в частности крылатую ракету со сверхмощной ядерной установкой, неуязвимую для ПРО и ПВО, подводный беспилотнник, новое лазерное оружие.

Также Путин заявил, что РФ может прибегнуть к использованию ядерного вооружения по двум причинам - нападение на РФ с помощью ядерного оружия или атака на РФ с использованием обычного оружия.

По словам Путина, он не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против РФ санкции и другие ограничения.